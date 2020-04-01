2020-04-01T08:53:28+03:00
Общество

На улицах Томска стартовала масштабная весенняя уборка

Помимо обочин и ограждений, коммунальщики приведут в порядок дорожные знаки
Алиса Селезнева
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фото: пресс-служба администрации г.Томскафото: пресс-служба администрации г.ТомскаФото: из открытых источников
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Сегодня в течение дня техника "ТомскСАХ" продолжит очищать прибордюрную часть и обочины улиц от зимних накоплений. Также с помощью поливомоечной техники будет произведена влажная уборка барьерных ограждений Коммунального моста и прилегающих к нему въездов. Кроме того, в Томске , начиная с этой недели проводится мойка дорожных знаков. С завтрашнего дня стартует мойка остановок общественного транспорта и очистка остановочных павильонов от объявлений.

Вчера работы по очистке прибордюрной части улиц проводились на центральных магистралях города: проспекте Ленина (от Московского тракта до ул. Нахимова), проспекте Фрунзе (от улицы Гагарина до Красноармейской), проспекте Кирова (от проспекта Ленина до пересечения с Дзержинского). Сегодня днем работы продолжатся на проспекте Фрунзе - на участке от улицы Красноармейской до проспекта Комсомольского, на проспекте Кирова - от Дзержинского до Елизаровых. Также на всех городских улицах в течение дня будет проводиться ручная уборка вытаявшего мусора. За минувшие сутки силами работников «ТомскСАХ» было собрано 20 кубов отходов.

С наступление стабильных плюсовых температур в Томске начнется регулярная мойка городских улиц. В том числе, и с применением дезинфицирующих растворов. Данный вопрос сейчас решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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