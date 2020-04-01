Весенний призыв в Томской области пройдет в плановом режиме

1 Апр 2020 2020-04-01T08:28:58+03:00

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В среду, 1 апреля, в России стартовал весенний призыв.

Указ о начале кампании президент России Владимир Путин подписал вчера, 30 марта, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Всего до 15 июля на срочную службу в армию планируется призвать 135 тысяч молодых россиян, в том числе около 600 — из Томской области.

-Эпидемиологическая обстановка не повлияет на количественные параметры призыва, однако из-за карантинных ограничений медицинские освидетельствования и отправка новобранцев в войска будут отсрочены на неделю. На сборном пункте для профилактики вирусных инфекций всех призывников обеспечат масками и средствами гигиены, а после прибытия молодого пополнения в воинские части, как и в прошлые годы, их на две недели изолируют от других солдат. - рассказал главный военком Томской области Юрий Жуков,

Ранее, «Российская газета» со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщала, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией в российской армии нет, при этом во всех ведомственных учебных заведениях, воинских частях и учреждениях проводятся регулярные проверки здоровья военнослужащих и гражданского персонала. В армии и на флоте создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU