2020-04-01T08:04:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Медицинскую помощь в Томске во время режима самоизоляции продолжат оказывать в необходимом объеме

Но без необходимости посещения поликлиник лучше избегать
Елена Реутова
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Медпомощь продолжат оказывать всем, кто в этом нуждаетсяМедпомощь продолжат оказывать всем, кто в этом нуждаетсяФото: из открытых источников
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Заместитель начальника оперштаба Иван Деев отметил, что без острой необходимости лучше избегать посещения поликлиник. Если необходима медицинская помощь, лучше вызывать врача на дом.

- Людям с хроническими заболеваниями препараты будут выписываться и выдаваться сразу на полгода. Операции выполняются в обычном режиме, также в полном объеме оказывается онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи, — уточнил заместитель губернатора.

Он напомнил, что в регионе продолжает работу горячая линия по коронавирусу: 8-800-350-88-50

ИСТОЧНИК KP.RU

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