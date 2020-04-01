Медицинскую помощь в Томске во время режима самоизоляции продолжат оказывать в необходимом объеме

1 Апр 2020 2020-04-01T08:04:07+03:00

Медпомощь продолжат оказывать всем, кто в этом нуждается Фото: из открытых источников

Но без необходимости посещения поликлиник лучше избегать

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Заместитель начальника оперштаба Иван Деев отметил, что без острой необходимости лучше избегать посещения поликлиник. Если необходима медицинская помощь, лучше вызывать врача на дом.

- Людям с хроническими заболеваниями препараты будут выписываться и выдаваться сразу на полгода. Операции выполняются в обычном режиме, также в полном объеме оказывается онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи, — уточнил заместитель губернатора.

Он напомнил, что в регионе продолжает работу горячая линия по коронавирусу: 8-800-350-88-50

ИСТОЧНИК KP.RU