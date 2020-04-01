Медицинскую помощь в Томске во время режима самоизоляции продолжат оказывать в необходимом объеме
Заместитель начальника оперштаба Иван Деев отметил, что без острой необходимости лучше избегать посещения поликлиник. Если необходима медицинская помощь, лучше вызывать врача на дом.
- Людям с хроническими заболеваниями препараты будут выписываться и выдаваться сразу на полгода. Операции выполняются в обычном режиме, также в полном объеме оказывается онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи, — уточнил заместитель губернатора.
Он напомнил, что в регионе продолжает работу горячая линия по коронавирусу: 8-800-350-88-50
ИСТОЧНИК KP.RU