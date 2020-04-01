Границы Томской области остаются открытыми

1 Апр 2020 2020-04-01T06:46:58+03:00

Оперативный штаб опроверг слухи, которые распространяются в мессенджерах и соцсетях

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Сразу же после того, как вечером стало известно о введении режим самоизоляции, в социальных сетях и мессенджерах стала распространяться информация о перекрытии границ региона.

Как сообщил заместитель начальника оперштаба Иван Деев, границы региона не закрыты, въезжать и выезжать из области можно в обычном порядке.

Передвижение по городу также остается свободным. Предприниматели могут оказывать транспортные услуги и услуги доставки еды и продуктов питания; продолжат работу волонтерские штабы, которые оказывают адресную помощь в покупке и доставке продуктов питания и лекарств пожилым людям и маломобильным гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU