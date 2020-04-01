Болезнь не уходит на карантин: Насте Гончаровой требуется помощь томичей

1 Апр 2020 2020-04-01T06:15:19+03:00

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Настя Гончарова – очень светлая девочка. Она хорошо учится, занимается музыкой и много читает. А еще она замечательно рисует. В свои 11 лет она уже участвовала в конкурсах и выставках и занимала призовые места.

Но в один день жизнь разделилась на «до» и «после». Совершенно неожиданно у Насти стала сильно болеть голова, потом добавилась тошнота по утрам и головокружение. Родители забегали по врачам. МРТ показало опухоль головного мозга. Операция в Москве прошла успешно, Настю отправили домой на восстановление, облучение и химиотерапию. Но в Томске сломалась какая-то деталь у облучателя. Когда ее доставят - неизвестно.

- Нужно опять возвращаться в Москву на облучение. Сейчас ждем вызова, но есть проблема - все накопления закончились с первой поездкой, а сейчас нужно и дорогу оплатить, и жилье снимать. Не знаем, как там устроимся, - не может сдержать слез мама девочки, Татьяна. - Все это так неожиданно случилось, и особых накоплений у нас нет, живем скромно.

Всего на дорогу и проживание необходимо около 170 тыс. рублей. Болезнь не уходит на карантин. А для добра не должно быть преград и защитной маски.

О том, как можно помочь – на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU