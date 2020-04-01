Региональному центру крови нужны доноры

1 Апр 2020 2020-04-01T05:31:25+03:00

Главный врач призывает томичей не забывать о милосердии: сдача крови может спасти чью-то жизнь

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Несмотря на то, что потребность медицинских организаций в компонентах донорской крови удовлетворяется в полном объеме, необходимо постоянное возобновление запасов.

- Из-за отмены выездных акций, в том числе студенческих, поток доноров заметно сократился, - рассказал нам главный врач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев. - При этом сохраняется потребность в донорах всех групп крови.

В условиях распространения коронавирусной инфекции в медучреждении усилены меры безопасности: организована регулярная усиленная обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами, проводится контрольная термометрия доноров и медперсонала, действует усиленный режим обеззараживания воздуха. Потоки доноров распределены так, чтобы минимизировать контакты между ними.

- Мы просим томичей - здоровых, не находящихся на самоизоляции и не входящих в группы риска, не забывать о милосердии и по возможности запланировать визит в центр, — обратился к жителям города главврач регионального центра крови.

Сдать кровь можно в Томском региональном центре крови (ул. Вершинина, 45) в будни с 8.00 до 12.30. При себе необходимо иметь паспорт. Как подготовиться к донации, можно узнать на сайте организации, уточнить информацию по вопросам донорства — по телефонам: (3822) 419-832 и 8-913-103-73-22.

ИСТОЧНИК KP.RU