2020-03-31T08:47:09+03:00
Происшествия

Томские пожарные эвакуировали десять человек из загоревшейся многоэтажки

Пострадавших нет, причины возникновения огня устанавливаются
Алиса Селезнева
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Пожар был ликвидирован за полчаса.Пожар был ликвидирован за полчаса.Фото: из открытых источников
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Пожар произошел вечером в понедельник, 30 марта, в 10-этажном доме на улице Сергея Лазо, 25.Сигнал о происшествии поступил огнеборцам в 17:56. На момент прибытия первого подразделения в пятом подъезде из кладовой между 5 и 6 этажами шел сильный дым.

«Пожарные вскрыли двери в кладовую с помощью механического инструмента. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам было эвакуировано 10 человек. Огонь был ликвидирован в 18:22. В помещении кладовой сгорели мусор, вещи б/у, закоптились стены. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 2 квадратных метра». – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

В ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы техники и 7 человек. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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