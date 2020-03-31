2020-03-31T06:13:41+03:00
Общество

Реки Томской области готовятся к ледоходу

Уровень воды в Томи в черте областного центра вырос на 41 сантиметр
Елена Реутова
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Ледоход в этом году может быть раннимЛедоход в этом году может быть раннимФото: из открытых источников
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По прогнозам синоптиков половодье в Томской области может начаться уже в первой декаде апреля. Активному разрушению ледового покрова на водоемах способствует теплая и солнечная погода, а также мокрые осадки.

По предварительному прогнозу Томского центра по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды, река Томь в черте областного центра вскроется 14

апреля, Обь в районе села Молчаново – 20 апреля. На реке Чая у населенного пункта Подгорное вскрытие льда прогнозируется 19 апреля. Допустимая погрешность во всех случаях достигает пяти дней.

Спасатели предупреждают жителей Томской области об опасности выхода на лед в данный период.

- Категорически запрещено выезжать на лед на транспорте. Для движения автомобилей пригодны только официально разрешенные переправы, - сообщили в региональном управлении МЧС.

На данный момент в регионе продолжают действовать 58 ледовых дорог. Однако практически каждый день этот список уменьшается. Так, вчера были закрыты две переправы в Каргасокском и одна в Кривошеинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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