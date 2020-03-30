2020-03-30T11:37:48+03:00
Умный город

В Томске снимают сериал о жизни молодых российских ученых

Его создает команда НОЦ «Высшая школа журналистики» ТГУ
ИГОРЬ ТЮРИН
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Российские ученые как они естьРоссийские ученые как они естьФото: из открытых источников
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НОЦ «Высшая школа журналистики» ТГУ снимет мини-сериал «Команда завтрашнего дня» о жизни молодых ученых. В каждой серии герои-исследователи будут объяснять, как научный поиск стал смыслом их жизни, почему они не ушли в бизнес или не уехали за рубеж. Этот проект стал победителем конкурса «Института развития интернета» и поддержан грантом в размере 1,9 миллионов рублей.

Проект рассчитан, в первую очередь, на школьников. Авторы хотят на ярких примерах продемонстрировать перспективы карьеры в небольших городах, трудности выбора жизненного пути и перспективы ученых в России.

Сериал будет состоять из 10 серий, по 7 минут каждая. Героями станут представители разных научных сфер – IT, наук о Земле, гуманитарных наук – из ведущих университетов страны: Томского государственного университета, Томского политехнического, Новосибирского госуниверситета, Высшей школы экономики, ИТМО и других.

Первая серия выйдет уже 1 мая, она появится на специально разработанном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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