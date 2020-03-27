Томский студент взял золото на олимпиаде «Я – профессионал»

27 Март 2020 2020-03-27T12:55:40+03:00

Он стал победителем по направлениям «Большие данные» и «Искусственный интеллект»

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Студент НОЦ «Высшая IT-школа» (HITs) Роман Выгон получил золотую медаль Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Большие данные». Также Роман стал победителем по направлению «Искусственный интеллект». Всего же в этом году студенты Томского госуниверситета получили 8 медалей – 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые.

По условиям олимпиады золотые медалисты получают денежные призы (200 тысяч рублей для золотых медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей – по треку «Магистратура») и льготы при поступлении в ведущие вузы страны, их включают в национальную базу «Я – профессионал» для ведущих работодателей страны. Также лучшие студенты получают возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

В этом году в очном этапе олимпиады «Я – профессионал» приняли участие более 800 студентов Томского госуниверситета. Самые популярные направления в ТГУ – «Психология» (62 участника), «Юриспруденция» (61), «Экология» (60), «Математика» (52) и «Экономика» (38).

ИСТОЧНИК KP.RU