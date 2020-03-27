2020-03-27T12:15:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томской области проходят рейды по адресам, где проживают находящиеся в самоизоляции

Правоохранители проверяют режим самоизоляции вернувшихся из-за границы жителей региона
ИГОРЬ ТЮРИН
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Доверяй, но проверяй человека на самоизоляцииДоверяй, но проверяй человека на самоизоляцииФото: из открытых источников
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Об этом на заседании расширенного оперштаба по противодействию коронавирусу, который провел губернатор Томской области, доложил начальник регионального управления МВД Демьян Лаптев.

Ежедневно информационный центр томской полиции обрабатывает сведения о всех прибывающих из-за границы в регион людях: с 1 марта – это 8,2 тысячи человек, в том числе 94 иностранца. Для проверки соблюдения условий их самоизоляции правоохранители совместно со специалистами Роспотребнадзора и районных администраций проводят специальные рейды.

На сегодняшний момент проверен режим 2 881 человек, выявлен один случай нарушения карантина, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания.

На время объявленной Президентом России с 28 марта по 5 апреля нерабочей недели правоохранители увеличат наряды контролирующих режим самоизоляции патрулей в полтора раза.

Напомним, самоизоляции подлежат все прибывшие в Россию из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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