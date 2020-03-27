Из больницы в Томске выписана переболевшая COVID-19 женщина

27 Март 2020 2020-03-27T12:02:07+03:00

В Томске остался один больной коронавирусом Фото: из открытых источников

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Телеграм-канал томского облздрава сообщил, что врачи инфекционного отделения томской горбольницы № 3 в пятницу выписали первую пациентку, у которой был обнаружен коронавирус COVID-19. Двукратные ПЦР-тесты, проведенные по результатам лечения, показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что в Томске зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Первый пациент выявлен 18 марта. Пол не уточнялся, однако былоизвестно, что ему менее 40 лет. Заболевший был госпитализирован в инфекционное отделение горбольницы № 3 Томска.

Лечение заболевания проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». На сегодняшний день пациентка здорова и не представляет угрозы для окружающих людей.

Ранее также сообщалось, что второй случай заражения COVID-19 подтвердился в Томской области 26 марта. Молодой человек недавно вернулся из Европы и находится на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU