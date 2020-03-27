Международный опыт изменения Конституции обсудили в Общественной палате Томской области
Круглый стол на тему «Международный опыт изменения Основного закона страны» прошел в Общественной палате Томской области.
Ключевыми событиями стали презентация проекта «Независимый общественный мониторинг» и обсуждение доклада на тему круглого стола, подготовленного Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». В основу доклада было положено изучение зарубежных практик в сфере проведения голосований по вопросам внесения изменений в Основные законы государств.
В мероприятии приняли участие члены рабочей группы «Общественный контроль на выборах», политологи, а также представители некоммерческих организаций региона.
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