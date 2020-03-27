Международный опыт изменения Конституции обсудили в Общественной палате Томской области

27 Март 2020 2020-03-27T11:39:15+03:00

Мировой опыт стал темой для обсуждения Фото: из открытых источников

Среди участников были политологи и представители некоммерческих организаций

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Круглый стол на тему «Международный опыт изменения Основного закона страны» прошел в Общественной палате Томской области.

Ключевыми событиями стали презентация проекта «Независимый общественный мониторинг» и обсуждение доклада на тему круглого стола, подготовленного Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». В основу доклада было положено изучение зарубежных практик в сфере проведения голосований по вопросам внесения изменений в Основные законы государств.

В мероприятии приняли участие члены рабочей группы «Общественный контроль на выборах», политологи, а также представители некоммерческих организаций региона.

ИСТОЧНИК KP.RU