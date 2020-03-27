После каникул томские школьники перейдут на дистанционное обучение

27 Март 2020 2020-03-27T11:14:26+03:00

Подготовка к ЕГЭ будет организована в очном режиме Фото: из открытых источников

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До 5 апреля школьники находятся на каникулах. А уже с 6 апреля вслед за студентами их ждет дистанционный формат обучения.

- В настоящее время мы серьезно работаем над созданием электронной образовательной среды, в том числе с использованием дистанционных образовательных цифровых платформ, - рассказала заместитель губернатора Томской области Людмила Огородова. - Мы провели вебинар со всеми муниципальными образованиями, в котором руководители цифровых платформ объяснили, каким образом они предоставят к ним доступ школам, классам и муниципальным образованиям. Все подключения будут обеспечены на основе бесплатного режима.

В Томской области есть семь школ, в которых скорость сигнала не позволяет организовать дистанционный формат обучения. С ними вопрос решается в индивидуальном порядке.

Но настоятельному запросу родителей учеников 11 классов отрабатывается возможность обеспечения очного режима обучения для подготовки к ЕГЭ. Всего в Томской области 5354 таких ученика в 194 школах. Для организации обучения классы будут разукрупнены до 10 человек в каждой группе.

- Мы оценили площади, количество педагогов – это возможно, - отмечает Людмила Огородова.

При этом отмечается, что переведение на очный режим учеников выпускных классов возможно исключительно на основании письменного заявления родителей или законных представителей на согласие в таком режиме подготовки.

Коррекционные школы будут работать в режиме свободного посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU