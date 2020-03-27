После каникул томские школьники перейдут на дистанционное обучение
До 5 апреля школьники находятся на каникулах. А уже с 6 апреля вслед за студентами их ждет дистанционный формат обучения.
- В настоящее время мы серьезно работаем над созданием электронной образовательной среды, в том числе с использованием дистанционных образовательных цифровых платформ, - рассказала заместитель губернатора Томской области Людмила Огородова. - Мы провели вебинар со всеми муниципальными образованиями, в котором руководители цифровых платформ объяснили, каким образом они предоставят к ним доступ школам, классам и муниципальным образованиям. Все подключения будут обеспечены на основе бесплатного режима.
В Томской области есть семь школ, в которых скорость сигнала не позволяет организовать дистанционный формат обучения. С ними вопрос решается в индивидуальном порядке.
Но настоятельному запросу родителей учеников 11 классов отрабатывается возможность обеспечения очного режима обучения для подготовки к ЕГЭ. Всего в Томской области 5354 таких ученика в 194 школах. Для организации обучения классы будут разукрупнены до 10 человек в каждой группе.
- Мы оценили площади, количество педагогов – это возможно, - отмечает Людмила Огородова.
При этом отмечается, что переведение на очный режим учеников выпускных классов возможно исключительно на основании письменного заявления родителей или законных представителей на согласие в таком режиме подготовки.
Коррекционные школы будут работать в режиме свободного посещения.
ИСТОЧНИК KP.RU