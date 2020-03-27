Депутаты ограничили продажу снюсов на территории Томской области

27 Март 2020 2020-03-27T10:51:59+03:00

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Депутаты Законодательной Думы Томской области ограничили продажу снюсов (бестабачных никотиносодержащих изделий) на территории региона. Закон, который вводит запрет на их продажу несовершеннолетним, принял 26 марта во втором, окончательном чтении.

Как сказано в документе, актуальность проблемы обусловлена стремительным ростом популярности испарительных смесей среди подростков. Между тем снюсы содержат вещества, становящиеся при нагревании токсичными, и создают реальную опасность для жизни, здоровья и полноценного развития юного поколения. И, пока федерального закона в этой сфере не существует, депутаты были вынуждены принять региональный закон. Подобные уже действуют у наших соседей – в Новосибирской, Кемеровской областях, а также в некоторых других регионах.

Областная Дума, помимо самого запрета на распространение среди несовершеннолетних никотинсодержащей продукции и электронных систем доставки никотина, внесла изменения в Кодекс Томской области об административных правонарушениях. За нарушение запрета гражданин заплатит 5 тысяч рублей, должностные лица – от 30 до 50 тысяч, а юридические – от 100 до 150 тысяч рублей. Полномочиями по составлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях наделены органы местного самоуправления муниципальных образований, а также администрация Томской области.

Напомним, в декабре 2019 года семь крупных общероссийских общественных движений страны и семь Героев России и СССР подписали обращение к руководителям торговых сетей и точек по продаже снюсов с просьбой добровольно отказаться от распространения этой продукции. К сожалению, призыв не возымел заметного действия, поэтому субъекты РФ пошли по пути принятия местных законов.

ИСТОЧНИК KP.RU