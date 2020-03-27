2020-03-27T10:24:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Пройти обследование на коронавирусную инфекцию в Томске скоро смогут все желающие

Об этом на заседание оперативного штаба рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина
Елена Реутова
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За все время исследования в Томской области только в двух случаях подтвержден диагноз коронавирусЗа все время исследования в Томской области только в двух случаях подтвержден диагноз коронавирусФото: предоставлено пресс-службой
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Сегодня в Томской области существует две пересекающиеся проблемы, сходные клиническими проявлениями: распространение вируса гриппа и коронавирусной инфекции.

Как отметила Ольга Пичугина, сезон гриппа 2019-2020 года характеризуется поздним началом и значительной продолжительностью. Вирус гриппа В при этом преобладал уже в начале сезона (традиционно он фиксируется в конце сезона заболеваемости гриппом). Заболеваемость внебольничными пневмониями находится ниже среднего многолетнего уровня.

Что касается коронавирусной инфекции, управление Роспотребнадзора по Томской области в постоянном режиме получает информацию от коллег из других регионов о фактах пересечения гражданами границ России, а также о лицах, находившихся в контакте со вновь выявленными заболевшими.

- В рамках межведомственного взаимодействия эта информация передается в департамент здравоохранения путем выдачи предписаний о помещении граждан под медицинское наблюдение и обследование на коронавирус, - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

За все время исследования в Томской области только в двух случаях подтвержден диагноз коронавирус. В течение последних двух предшествующих недель они посещали страны, неблагоприятные по коронавирусной инфекции. Определен круг лиц, с которыми они контактировали, проводится их лабораторное обследование.

Уже в ближайшее время пройти обследование на коронавирусную инфекцию смогут все желающие. Работа по обеспечению такой возможности сейчас проводится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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