Пройти обследование на коронавирусную инфекцию в Томске скоро смогут все желающие
Сегодня в Томской области существует две пересекающиеся проблемы, сходные клиническими проявлениями: распространение вируса гриппа и коронавирусной инфекции.
Как отметила Ольга Пичугина, сезон гриппа 2019-2020 года характеризуется поздним началом и значительной продолжительностью. Вирус гриппа В при этом преобладал уже в начале сезона (традиционно он фиксируется в конце сезона заболеваемости гриппом). Заболеваемость внебольничными пневмониями находится ниже среднего многолетнего уровня.
Что касается коронавирусной инфекции, управление Роспотребнадзора по Томской области в постоянном режиме получает информацию от коллег из других регионов о фактах пересечения гражданами границ России, а также о лицах, находившихся в контакте со вновь выявленными заболевшими.
- В рамках межведомственного взаимодействия эта информация передается в департамент здравоохранения путем выдачи предписаний о помещении граждан под медицинское наблюдение и обследование на коронавирус, - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.
За все время исследования в Томской области только в двух случаях подтвержден диагноз коронавирус. В течение последних двух предшествующих недель они посещали страны, неблагоприятные по коронавирусной инфекции. Определен круг лиц, с которыми они контактировали, проводится их лабораторное обследование.
Уже в ближайшее время пройти обследование на коронавирусную инфекцию смогут все желающие. Работа по обеспечению такой возможности сейчас проводится.
ИСТОЧНИК KP.RU