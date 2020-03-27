2020-03-27T09:53:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Жвачкин: «Призываю томичей минимизировать личные контакты»

Губернатор провел расширенное заседание оперативного штаба Томской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
Елена Реутова
Поделиться:
"Я верю в томичей!""Я верю в томичей!"Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Изменить размер текста:

- Государство делает все возможное для преодоления кризиса с минимальными издержками для людей, экономики и социальной сферы, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая заседание штаба. - И системные меры поддержки граждан и бизнеса тому подтверждение. Но есть одно условие, при котором эти меры сработают и которое должен соблюдать каждый житель Томской области. Это наша общая дисциплинированность. Пока мы не имеем вакцин и сывороток от коронавируса, победить его можно только жесткими карантинными мерами. Меньше контактов – больше здоровья. Если мы будем продолжать летать за границу на выставки собак и кошек, то все наши усилия будут напрасными!

Как отметил глава региона, многие сегодня считают, что карантинные меры избыточны, думают, что у нас в Томске всего два носителя вируса и оба изолированы.

- Все это так. Но коварство нового вируса в том, что он может проявиться не сразу, а в течение двух недель! И нет никаких гарантий, что человек, с которым вы сейчас разговариваете, здоров. Поэтому если мы хотим, чтобы счет заболевших не пошел на сотни и тысячи, нам всем нужно проявить гражданскую сознательность, - обратился он к томичам.

На разобщение граждан направлены такие решения, как приостановка до 1 мая работы ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах, введение запрета на кальян в ресторанах, кафе и барах. Вслед за студентами сразу после каникул на дистанционное обучение перейдут и школьники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Международный опыт изменения Конституции обсудили в Общественной палате Томской области
В Томской области браки будут заключаться в тесном кругу – больше 10 не собираться!
Томский госуниверситет предоставил скидки на обучение почти 2000 студентам-платникам
После каникул томские школьники перейдут на дистанционное обучение
Депутаты ограничили продажу снюсов на территории Томской области
Пройти обследование на коронавирусную инфекцию в Томске скоро смогут все желающие
Сергей Жвачкин: «Призываю томичей минимизировать личные контакты»
За полгода «Дорожный пристав» помог взыскать с томичей-должников 6 млн рублей
В детсадах Томска во время предстоящей недели выходных будут работать дежурные группы
Отменена часть автобусных рейсов из Томска в Кемерово и Новосибирск
Двое человек пострадали в ДТП в Томске