Сергей Жвачкин: «Призываю томичей минимизировать личные контакты»

27 Март 2020 2020-03-27T09:53:10+03:00

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- Государство делает все возможное для преодоления кризиса с минимальными издержками для людей, экономики и социальной сферы, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая заседание штаба. - И системные меры поддержки граждан и бизнеса тому подтверждение. Но есть одно условие, при котором эти меры сработают и которое должен соблюдать каждый житель Томской области. Это наша общая дисциплинированность. Пока мы не имеем вакцин и сывороток от коронавируса, победить его можно только жесткими карантинными мерами. Меньше контактов – больше здоровья. Если мы будем продолжать летать за границу на выставки собак и кошек, то все наши усилия будут напрасными!

Как отметил глава региона, многие сегодня считают, что карантинные меры избыточны, думают, что у нас в Томске всего два носителя вируса и оба изолированы.

- Все это так. Но коварство нового вируса в том, что он может проявиться не сразу, а в течение двух недель! И нет никаких гарантий, что человек, с которым вы сейчас разговариваете, здоров. Поэтому если мы хотим, чтобы счет заболевших не пошел на сотни и тысячи, нам всем нужно проявить гражданскую сознательность, - обратился он к томичам.

На разобщение граждан направлены такие решения, как приостановка до 1 мая работы ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах, введение запрета на кальян в ресторанах, кафе и барах. Вслед за студентами сразу после каникул на дистанционное обучение перейдут и школьники.

ИСТОЧНИК KP.RU