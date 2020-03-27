2020-03-27T09:23:11+03:00
Общество

За полгода «Дорожный пристав» помог взыскать с томичей-должников 6 млн рублей

Это долги по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, кредитам
Алиса Селезнева
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"Дорожный пристав" дежурит на томских дорогах ежедневно."Дорожный пристав" дежурит на томских дорогах ежедневно.Фото: из открытых источников
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Программно-аппаратный комплекс «Дорожный пристав» начал работать в Томске в октябре 2019 года. Он состоит из фотокамеры, распознающей номера автомобилей, программного обеспечения и базы данных исполнительных производств.

Остановленному должнику предлагается погасить долги в мобильном офисе ФССП. Если гражданин отказывается производить расчет, приставы вправе наложить арест на имущество, в том числе на транспорт.

- С начала этого года в мобильном офисе оплачено 600 тыс. рублей. Но основной эффект от рейдов наступает, как правило, позднее, когда граждане в результате ареста автомобилей начинают искать возможность погасить долг. В результате 165 арестов, наложенных на имущество должников на трассах Томска, взыскано почти 6 млн рублей. Это долги по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, кредитам, коммунальным платежам и другие. – сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Например, на днях была остановлена иномарка Volkswagen Polo 2011 г.в., чей владелец задолжал по кредитам сумму в 360 тысяч рублей.

Ранее в отношении данного автолюбителя был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД, но мужчина не спешил гасить долг. Изменить отношение к ситуации его заставило изъятие автомобиля прямо на трассе. Спустя три дня томич полностью погасил долг и получил обратно своего «железного коня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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