В детсадах Томска во время предстоящей недели выходных будут работать дежурные группы

27 Март 2020 2020-03-27T08:53:45+03:00

Малыши,чьи родители должны работать, не останутся без присмотра. Фото: из открытых источников

Наполняемость каждой составит не более десяти ребятишек

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Как сообщает пресс-служба мэрии, с 30 марта по 3 апреля по запросу родителей, работающих в сфере жизнеобеспечения города, в детских садах областного центра будут работать 172 дежурные группы.

Группы в дошкольных учреждениях планируется организовать с наполняемостью до 10 человек.

Также продолжает работу «горячая» линия департамента образования Томска. Свои вопросы по поводу работы учреждений образования томичи могут задать по телефону «горячей» линии 90-99-56 с 09.00 до 18.00 в будние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU