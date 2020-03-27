2020-03-27T08:16:25+03:00
Общество

Отменена часть автобусных рейсов из Томска в Кемерово и Новосибирск

Новое расписание начало действовать сегодня
Алиса Селезнева
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Отмена рейсов- временная мера.Отмена рейсов- временная мера.Фото: из открытых источников
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Как сообщается на сайте автовокзала «Томск» с 27.03.2020 года отменяются рейсы по маршрутам:

№599 Томск - А/П Толмачево, время отправления 7:30

№598 Томск - Новосибирск, время отправления 12:10

№523 Томск АВ - Колпашево (пт), время отправления 16:00.

Также с воскресенья, 29 марта, отменяется рейс по маршруту №600 Томск - Кемерово (пт, вс), время отправления 13:35.

Начиная с 6 апреля 2020 года, рейс по маршруту 599 Томск АВ - а/п Толмачево (ч/з Новосибирск) время отправления 06:40, 10:25, 12:25, 16:35, 21:55 будет выполняться через ЖД вокзал "Новосибирск-Главный".

Справочная автовокзала +7 (382) 254-07-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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