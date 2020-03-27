2020-03-27T07:51:05+03:00
Происшествия

Двое человек пострадали в ДТП в Томске

ГИБДД требуется помощь очевидцев
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла вчера вечером, около 23 часов 25 минут на улице Сергея Лазо, 2. Дорогу не поделили джип Toyota Land Cruiser 200 и Skoda Rapid.

-По предварительным данным, автомобиль Skoda, под управлением 35-летнего мужчины, выехал на перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, и затем совершил столкновение с автомобилем Toyota. В результате происшествия водитель и женщина-пассажир автомобиля Skoda с травмами доставлены в медицинское учреждение. - говорится в сообщении УМВД России по Томской области.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552

ИСТОЧНИК KP.RU

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