Двое человек пострадали в ДТП в Томске

27 Март 2020 2020-03-27T07:51:05+03:00

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Авария произошла вчера вечером, около 23 часов 25 минут на улице Сергея Лазо, 2. Дорогу не поделили джип Toyota Land Cruiser 200 и Skoda Rapid.

-По предварительным данным, автомобиль Skoda, под управлением 35-летнего мужчины, выехал на перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, и затем совершил столкновение с автомобилем Toyota. В результате происшествия водитель и женщина-пассажир автомобиля Skoda с травмами доставлены в медицинское учреждение. - говорится в сообщении УМВД России по Томской области.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552

ИСТОЧНИК KP.RU