Двое человек пострадали в ДТП в Томске
Авария произошла вчера вечером, около 23 часов 25 минут на улице Сергея Лазо, 2. Дорогу не поделили джип Toyota Land Cruiser 200 и Skoda Rapid.
-По предварительным данным, автомобиль Skoda, под управлением 35-летнего мужчины, выехал на перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, и затем совершил столкновение с автомобилем Toyota. В результате происшествия водитель и женщина-пассажир автомобиля Skoda с травмами доставлены в медицинское учреждение. - говорится в сообщении УМВД России по Томской области.
Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552
ИСТОЧНИК KP.RU