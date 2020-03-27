«Ноу- хау» томских ученых помогает женщинам, перенесшим рак, стать мамами
Новую медицинскую технологию, позволяющую женщине после лечения рака шейки матки выносить ребенка, разработали специалисты НИИ онкологии Томского НИМЦ и НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы Сибирского физико-технического института ТГУ.
На базе НИИ онкологии уже проведено 76 таких операций. Восемь прооперированных женщин уже успели стать мамами, одна из пациенток — даже дважды.
Всего в минувшем году в Томском НИМЦ было разработано 37 новых медицинских технологий, касающихся диагностики, лечения и профилактики кардиологических, онкологических, наследственных, психических и наркологических расстройств.
ИСТОЧНИК KP.RU