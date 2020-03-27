Общественный транспорт в Томске сократит число рейсов и время работы

27 Март 2020 2020-03-27T07:10:57+03:00

Пассажиров в транспорте стало заметно меньше. Фото: из открытых источников

Трамваи и троллейбусы будут ходить по графику выходного дня

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В условиях резкого снижения пассажиропотока, который отмечается в последние недели, и для предотвращения риска распространения вирусных инфекций департамент городского хозяйства на основании обращений перевозчиков принял решение о сокращении рейсов, выполняемых перевозчиками по муниципальным маршрутам, и окончании работы автобусов в 22 часа.

- Так, в будние дни автобусы будут начинать работу в 6 часов, в выходные и праздничные дни – в 6.30. При этом интервал движения в рабочие дни не должен превышать 10 минут, в межпиковое время – 15 минут. В нерабочие дни общественный транспорт будет курсировать в «часы пик» с интервалом 15 минут, после 21 часа – 30 минут. Указанные изменения коснутся перевозчиков, работающих на муниципальных маршрутах №№ 4, 5, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 23, 25/52, 26, 29, 30/33, 38 и 53. – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

С 28 марта трамваи маршрутов №№ 1, 2, 3, 4, 5 и троллейбуса №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 будут работать по графику выходного дня.

Количество троллейбусов, курсирующих по направлениям №№ 5 и 7, будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU