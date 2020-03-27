2020-03-27T06:42:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В марте томская «скорая» 81 раз выезжала к пациентам с подозрением на коронавирус

Медики работают в режиме повышенной готовности
Елена Реутова
Поделиться:
Среднесуточная нагрузка на общепрофильную бригаду — более 20 вызововСреднесуточная нагрузка на общепрофильную бригаду — более 20 вызововФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С начала марта на томскую станцию скорой помощи поступило 31 357 звонков, бригады выезжали на вызовы 15 789 раз, из них 2 463 раза — к пациентам с симптомами ОРВИ и гриппа. К пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию «скорая» выезжала 81 раз.

- К пациентам с подозрением на COVID-19 медики выезжают в противоэпидемических одноразовых костюмах. Во время транспортировки пациента с подозрением на коронавирус в карете скорой работает специальный бактерицидный противовирусный ультрафиолетовый излучатель для обеззараживания воздуха, — уточнил главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов. — Пациент находится в медицинской маске. После доставки его в медучреждение, салон автомобиля обрабатывается дезинфицирующими растворами на площадке возле приемного покоя инфекционного отделения больницы.

Ежедневно на смене на томской Станции скорой медицинской помощи работают от 39-ти до 42-х бригад, среднесуточная нагрузка на общепрофильную бригаду — более 20 вызовов.

Главврач скорой помощи обратил внимание, что из общего числа выездов 2297 раз «скорая» приезжала на «пустые» вызовы, что значительно усложняет работу врачей и ставит под угрозу жизнь и здоровье тех, кто действительно нуждается в экстренной медицинской помощи.

Безрезультатными считаются следующие случаи: больного не оказалось на месте; по данному адресу скорую медицинскую помощь не вызывали либо указанный адрес не найден; пациент оказался практически здоровым и не нуждался в помощи; больной увезен до прибытия бригады скорой медицинской помощи, пациент отказался от помощи (осмотра) или вызов отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Международный опыт изменения Конституции обсудили в Общественной палате Томской области
В Томской области браки будут заключаться в тесном кругу – больше 10 не собираться!
Томский госуниверситет предоставил скидки на обучение почти 2000 студентам-платникам
После каникул томские школьники перейдут на дистанционное обучение
Депутаты ограничили продажу снюсов на территории Томской области
Пройти обследование на коронавирусную инфекцию в Томске скоро смогут все желающие
Сергей Жвачкин: «Призываю томичей минимизировать личные контакты»
За полгода «Дорожный пристав» помог взыскать с томичей-должников 6 млн рублей
В детсадах Томска во время предстоящей недели выходных будут работать дежурные группы
Отменена часть автобусных рейсов из Томска в Кемерово и Новосибирск
Двое человек пострадали в ДТП в Томске