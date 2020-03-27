В марте томская «скорая» 81 раз выезжала к пациентам с подозрением на коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T06:42:24+03:00

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С начала марта на томскую станцию скорой помощи поступило 31 357 звонков, бригады выезжали на вызовы 15 789 раз, из них 2 463 раза — к пациентам с симптомами ОРВИ и гриппа. К пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию «скорая» выезжала 81 раз.

- К пациентам с подозрением на COVID-19 медики выезжают в противоэпидемических одноразовых костюмах. Во время транспортировки пациента с подозрением на коронавирус в карете скорой работает специальный бактерицидный противовирусный ультрафиолетовый излучатель для обеззараживания воздуха, — уточнил главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов. — Пациент находится в медицинской маске. После доставки его в медучреждение, салон автомобиля обрабатывается дезинфицирующими растворами на площадке возле приемного покоя инфекционного отделения больницы.

Ежедневно на смене на томской Станции скорой медицинской помощи работают от 39-ти до 42-х бригад, среднесуточная нагрузка на общепрофильную бригаду — более 20 вызовов.

Главврач скорой помощи обратил внимание, что из общего числа выездов 2297 раз «скорая» приезжала на «пустые» вызовы, что значительно усложняет работу врачей и ставит под угрозу жизнь и здоровье тех, кто действительно нуждается в экстренной медицинской помощи.

Безрезультатными считаются следующие случаи: больного не оказалось на месте; по данному адресу скорую медицинскую помощь не вызывали либо указанный адрес не найден; пациент оказался практически здоровым и не нуждался в помощи; больной увезен до прибытия бригады скорой медицинской помощи, пациент отказался от помощи (осмотра) или вызов отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU