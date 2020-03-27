К мировому флешмобу присоединились томские медики
Они выступают против распространения коронавируса
Томские медики призывают томичей беречь себяФото: предоставлено пресс-службой
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Медработники томской Станции скорой медицинской помощи присоединились к мировому флешмобу против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Они сейчас на передовой борьбы с сезонными инфекционными заболеваниями и они просят самоизолироваться томичей, вернувшихся из-за границы. Самый простой и эффективный способ уменьшить риск заразиться и заразить других – как можно реже посещать общественные места, ограничить походы в торговые центры, спортивные залы, салоны красоты и не пользоваться общественным транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU