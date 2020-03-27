Коронавирус в Томске: новости на 27 марта

27 Март 2020 2020-03-27T05:50:21+03:00

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На утро пятницы, 27 марта, в Томской области зарегистрировано два пациента, анализы которых показали положительный результат на наличие COVID-19: первый случай заболевания зарегистрирован 18 марта, второй — 26 марта.

По словам заместителя руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, в инфекционных отделениях северской и томской больницы находятся 32 человека. Семь пациентов продолжают лечение в Северске, у всех отрицательные ПЦР-тесты. В горбольнице №3 Томска 25 человек, у шести из них тесты отправлены на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU