Томские активисты Года памяти и славы могут пройти онлайн-обучение

26 Март 2020 2020-03-26T13:53:36+03:00

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Образовательные курсы доступны после регистрации на сайте волонтерыпобеды.рф.

Самые активные пользователи платформы смогут выиграть полезные призы, в том числе поездку на торжественные мероприятия 75-летия окончания Второй мировой войны на Сахалине.

В приложении представлен Единый стандарт обучения для всех, кто хочет присоединиться к волонтерскому движению и помочь в сопровождении мероприятий Года памяти и славы, а также спецкурс, рассказывающий о действиях во время пандемии коронавируса.

Полученные знания позволят добровольцам правильно и эффективно оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе в период коронавируса, и продолжить подготовку к торжествам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ближайшее время пользователям онлайн-платформы волонтерыпобеды.рф. откроются другие курсы, которые будут добавляться на протяжении всего Года памяти и славы, в том числе по организации волонтерских квестов и работе волонтеров-фотографов.

ИСТОЧНИК KP.RU