Томские активисты Года памяти и славы могут пройти онлайн-обучение
Образовательные курсы доступны после регистрации на сайте волонтерыпобеды.рф.
Самые активные пользователи платформы смогут выиграть полезные призы, в том числе поездку на торжественные мероприятия 75-летия окончания Второй мировой войны на Сахалине.
В приложении представлен Единый стандарт обучения для всех, кто хочет присоединиться к волонтерскому движению и помочь в сопровождении мероприятий Года памяти и славы, а также спецкурс, рассказывающий о действиях во время пандемии коронавируса.
Полученные знания позволят добровольцам правильно и эффективно оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе в период коронавируса, и продолжить подготовку к торжествам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В ближайшее время пользователям онлайн-платформы волонтерыпобеды.рф. откроются другие курсы, которые будут добавляться на протяжении всего Года памяти и славы, в том числе по организации волонтерских квестов и работе волонтеров-фотографов.
ИСТОЧНИК KP.RU