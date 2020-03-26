2020-03-26T13:23:24+03:00
Умный город

Центр цифрового и гуманитарного образования создается в Томске

Он будет работать на базе городской школы № 64
ИГОРЬ ТЮРИН
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Умному городу - умные детиУмному городу - умные детиФото: из открытых источников
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В рамках национального проекта «Образование» на базе городской школы № 64 Томска откроется Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста».

На базе Центра будут реализовываться основные образовательные программы по предметным областям «Технология», «Информатика, «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой; программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также планируется проведение социокультурных мероприятий.

Из федерального, областного и местного бюджетов в общей сложности на реализацию этого проекта будет направлено около 2,5 млн. рублей. Эти средства позволят подготовить помещения под размещение оборудования, оборудовать функциональные зоны, приобрести необходимое оборудование: компьютеры и интерактивные комплексы, тренажеры-манекены, 3D-принтеры, квадрокоптеры и т.д.

В дальнейшем такие центры планируется создать и на базе других учреждений города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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