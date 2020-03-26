Полиция в Томской области взяла перевозку леса на особый контроль

26 Март 2020 2020-03-26T12:50:39+03:00

Этим занимаются сотрудники Госавтоинспекции и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции

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Сотрудниками Госавтоинспекции и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Томской области с начала 2020 года проверено более четырех тысяч транспортных средств, осуществляющих перевозку древесины.

Выявлено 720 нарушений Правил дорожного движения водителями, в том числе управлявшими грузовиками с техническими неисправностями и с нарушениями правил перевозки леса и пиломатериалов.

По подозрению в совершении преступлений в сфере лесного законодательства задержано 54 транспортных средства, перевозящих древесину. 26 из них помещены на специализированные стоянки. Ранее СМИ сообщали о громких уголовных делах, заведенных в отношении лесных воров в Томской области.

По 14 административным материалам по части 5 статьи 8.28.1 КоАП Российской Федерации (транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа) судами вынесены решения о привлечении к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU