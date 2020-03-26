Полиция в Томской области взяла перевозку леса на особый контроль
Сотрудниками Госавтоинспекции и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Томской области с начала 2020 года проверено более четырех тысяч транспортных средств, осуществляющих перевозку древесины.
Выявлено 720 нарушений Правил дорожного движения водителями, в том числе управлявшими грузовиками с техническими неисправностями и с нарушениями правил перевозки леса и пиломатериалов.
По подозрению в совершении преступлений в сфере лесного законодательства задержано 54 транспортных средства, перевозящих древесину. 26 из них помещены на специализированные стоянки. Ранее СМИ сообщали о громких уголовных делах, заведенных в отношении лесных воров в Томской области.
По 14 административным материалам по части 5 статьи 8.28.1 КоАП Российской Федерации (транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа) судами вынесены решения о привлечении к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU