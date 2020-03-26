За лесами Томской области будет следить авиация

26 Март 2020 2020-03-26T10:48:59+03:00

Сложным по интенсивности лесных пожаров может стать май Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

По прогнозам синоптиков, первые очаги природных пожаров в регионе возможны уже в апреле, когда при среднем объеме осадков температура воздуха ожидается выше нормы.

- На вероятность ландшафтных возгораний может повлиять состояние почвы, увлажнение и промерзание которой в этом сезоне ниже средних ежегодных значений, — отметил начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Ушаков.

Сложным по интенсивности лесных пожаров может стать май. Июнь в лесах ожидается спокойным, а пик горимости расчеты показывают в июле-августе.

В лесопожарный сезон 2020 года леса региона будут патрулировать авиационные подразделения: два самолет АН-2, легкомоторный самолет Cessna-172 и два вертолета Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU