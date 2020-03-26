В Томске загорелось крупное офисное здание

26 Март 2020 2020-03-26T10:16:44+03:00

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Сообщение о возгорании административного здания, расположенного по проспекту Кирова, 58, поступило в спасательную службу в четверг ,26 марта, в 12:07.

«На момент прибытия первого подразделения происходило интенсивное горение кровли и пустотных перекрытий по всей площади здания. Пожару был присвоен третий повышенный уровень сложности. В 13.47 пожар был локализован. В ликвидации огня задействовано порядка 26 единиц техники, включая высотную технику, и 99 человек личного состава. Сейчас происходит вскрытие кровли по всей площади, пожар устраняется по пустотным перекрытиям.» - сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Большинство людей из здания эвакуировались самостоятельно, часть вывели пожарные по лестничным маршам. Всего эвакуировано 30 человек. По предварительным данным, пострадавших среди них нет. Причины возгорания будут установлены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU