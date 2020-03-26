150 томских семей подали заявки на «Сельскую ипотеку»

26 Март 2020 2020-03-26T09:51:32+03:00

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С начала выдачи льготных ипотечных кредитов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Томский региональный филиал Россельхозбанка поступило 150 обращений на сумму 113 млн рублей, из них 143 заявки — на покупку уже готового жилья.

- В основном, заемщики планируют купить жилье в пределах Томской области: 65 заявок — в Томском районе, 16 — в Асино, 15 — в Парабельском, 14 — в Колпашевском, 10 — в Кожевниковском районах. Одна заявка подана на приобретение недвижимости в Калининградской области, три — в Краснодарском крае. – сообщает пресс-служба администрации региона.

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Томской области составляет 1,9 млн рублей, что на 10% ниже, чем в среднем по России (2,2 млн рублей). Годовая процентная ставка по программе установлена Минсельхозом России в размере до 3%. При условии личного страхования ставка в Россельхозбанке не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской и льготной ставками субсидирует государство.

По словам заместителя директора регионального филиала Россельхозбанка Татьяна Гайдученко, большую часть заемщиков составляют бюджетники — работники сельских школ, детсадов, медучреждений, а также лесоперерабатывающей отрасли и сельского хозяйства. Средний возраст заемщиков в Томской области — 36 лет.

Напомним, ипотеку может оформить любой гражданин РФ вне зависимости от работы или проживания в сельской местности в возрасте от 21 до 65 лет, но объект строительства или земля должны обязательно располагаться на сельских территориях. Получить ипотеку можно в течение всего периода действия программы — до 31 декабря 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU