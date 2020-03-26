За большой долг по ЖКУ у томички арестовали квартиру

26 Март 2020 2020-03-26T08:54:40+03:00

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В течении длительного временим жительница областного центра игнорировала оплату жилищных и коммунальных услуг, накопив задолженность более 60 тыс. рублей. Еще почти 40 тыс. рублей составили долги владелицы по кредиту и исполнительскому сбору, которые пришлось взыскивать судебным приставам.

- Денежных средств на счетах гражданки не оказалось, но сотрудники отдела судебных приставов по Советскому району выяснили, что она владеет двумя квартирами и вынесли запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью в Росреестре, чтобы томичка не смогла продать либо передать недвижимость до полной оплаты долга. В конце февраля этого года на жилье меньшей площади (16 кв.м) был наложен арест, а уже через неделю владелица выразила намерение оплатить задолженность. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщина пояснила, что хочет продать жилье, но из-за принудительных мер не сможет совершить сделку.

Спустя несколько дней требуемая сумма поступила на депозитный счет отдела, после чего арест с недвижимости был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU