2020-03-26T08:37:04+03:00
Недвижимость

В центре Томска отремонтируют памятник архитектуры - «Доходный дом Деева»

Реставраторы восстановят фасадные барельефы и лепнину
Алиса Селезнева
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"Доходный дом Деева" - уникальный образец стиля модерн"Доходный дом Деева" - уникальный образец стиля модернФото: из открытых источников
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В 2020 году из областной казны на капитальный ремонт крыши и фасада регионального памятника «Доходный дом Деева», расположенному по переулку Батенькова, 3, будет выделено 8,3 млн рублей.

Центр по охране памятников уже объявил конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации. На создание проекта капремонта крыши и фасада здания выделено 1,7 млн рублей.

«В ходе подготовки проектно-сметной документации эксперты проведут инженерные, историко-архивные и библиографические исследования памятника, а также архитектурные обмеры фасадов и конструкций», — сообщила руководитель Центра по охране памятников Анжелика Зайцева. — Проект предусмотрит решения, обеспечивающие доступность памятника для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Как отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, эскизный проект учтет все особенности фасада доходного дома, в том числе его оригинальный декор и цветовые решения.

«Реставраторам предстоит непростая работа: на фасаде используется сложная техника набрызга штукатурного слоя. Здание также богато украшают барельефы по мотивам сибирской флоры и фауны, в том числе лепнина в виде белок и листвы», — пояснила Елена Перетягина.

Напомним, доходный дом купца Федора Деева построен в 1914 году архитектором Андреем Лангером. Здание в стиле модерн сохранило свой первоначальный вид — за прошедшие годы здесь произведены незначительные планировочные изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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