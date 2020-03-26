2020-03-26T08:10:24+03:00
Общество

Родители, без паники! Томская полиция просит не верить фейкам в соцсетях

Стражи порядка не штрафуют мам и пап за детские прогулки по торговым центрам
Алиса Селезнева
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За рассылку фейков предусмотрена административная ответственность.За рассылку фейков предусмотрена административная ответственность.Фото: из открытых источников
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В настоящее время через ряд мессенджеров, в родительских чатах томичей, активно распространяется следующая информация:

«Уважаемые родители!!! С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, на предмет выявления детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! Спасибо!В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!!»

УМВД России по Томской области сообщает, что данная запись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер.

Правоохранительные органы напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

-Томская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации. - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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