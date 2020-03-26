2020-03-26T07:35:12+03:00
Происшествия

Незаконная рубка была пресечена под Томском

Ущерб от деятельности «черных лесорубов» составил около миллиона рублей
Елена Реутова
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В случае обнаружения незаконной рубки жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-100-94-00.В случае обнаружения незаконной рубки жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-100-94-00.Фото: из открытых источников
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В ходе рейда на территории Богородского участка Тимирязевского лесничества инспекторы госконтроля департамента лесного хозяйства Томской области и «Томсклеса» выявили незаконную заготовку хвойных деревьев.

На момент задержания «черные лесорубы» спилили 157 деревьев объемом 171 куб. метров. Ущерб, который они обязаны возместить, превысил 996 тыс. рублей.

- Государственные лесные инспектора патрулируют лесоучастки ежедневно. С начала года организовано более 800 рейдов. Контроль заготовки древесины максимально усилен и в рамках договоров аренды, — рассказал нам замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Артем Струков.

Всего в 2020 году лесная охрана выявила 26 фактов незаконной заготовки древесины на территории Асиновского, Верхнекетского, Зырянского, Колпашевского, Корниловского, Кривошеинского, Молчановского, Тимирязевского, Чаинского и Шегарского лесничеств.

В 12 случаях произведено задержание «черных лесорубов». Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 930 куб. метров, ущерб — 4,8 млн рублей.

В случае обнаружения незаконной рубки жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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