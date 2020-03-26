Безработица в Томской области в 2019 году составила 5,5%
По сообщению Томскстата, в прошлом году в Томской области численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 541.4 тыс. человек. Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) за 2019 год - 57.9%.
При этом отмечается, что уровень безработицы за 2019 год составил 5.5% от общей численности рабочей силы, или 29.5 тыс. человек. Это на 5 тыс. человек меньше, чем годом ранее (34.5 тыс. человек, или 6.3% от общей численности рабочей силы).
Томскстат рассчитывает данные о численности рабочей силы и уровне безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ). При этом к безработным относятся лица, не имеющие работу или доходное занятие на момент исследования, искавшие работу и готовые сразу же приступить к ней.
ИСТОЧНИК KP.RU