Более 140 шахматистов приняли участие в томском онлайн-турнире

26 Март 2020 2020-03-26T06:02:11+03:00

Спорт - не выходя из дома Фото: из открытых источников

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Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции отменены соревнования практически по всем видам спорта. Пожалуй, только шахматисты чувствуют себя уверенно в сложившейся ситуации. Это подтверждает высокий интерес к серии онлайн-турниров, которые проводятся на игровой площадке «lichess».

Если в первом турнире участвовало 43 шахматиста, то третий турнир антикоронавирусной серии собрал более 140 участников. На этот раз в турнире участвовали не только шахматисты из регионов Сибирского федерального округа.

- Присоединилась к нам и спортсменка из Волгоградской области Мария Шуляева. Она заняла 37 место, - рассказал кандидат в мастера спорта, тренер ДЮСШ №7 Антон Исаев.

Победу на соревнованиях одержал мастер ФИДЕ из Новосибирска Эрик Обгольц, второе место занял его земляк Владимир Севостьянов. Замкнул тройку лидеров представитель Томской области Алексей Гриценко.

ИСТОЧНИК KP.RU