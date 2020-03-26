2020-03-26T05:18:19+03:00
Общество

Томичей приглашают принять участие в книжном флэшмобе

Авторы лучший «Чтений» получат в подарок книгу-бестселлер
Елена Реутова
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Флэшмоб по чтению научно-популярной литературы проходит в ТомскеФлэшмоб по чтению научно-популярной литературы проходит в ТомскеФото: из открытых источников
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Каждый желающий может стать участником «Научных чтений», не выходя из дома. Такой флэшмоб запустил Информационный центр по атомной энергии города Томска.

«Научные чтения» — просветительский онлайн-проект, в котором участники читают вслух выдержки из научно-популярной литературы и рассказывают, почему полезно прочесть ту или иную книгу. К нему присоединились не только томичи, но и популяризаторы науки со всей России.

- Для участия в «Чтениях» необходимо рассказать о любой понравившейся вам научно-популярной книге, прочесть несколько абзацев из нее на камеру, выложить ролик в любую соцсеть с хэштегами #КСТАТИдома #НаучныеЧтенияИЦАЭ или сделать текстовую публикацию, затем передать интеллектуальную эстафетную палочку другу или коллеге, - рассказывают организаторы.

Авторы лучших «Чтений» получат подарки от Центра и смогут выбрать любую научно-популярную книгу-бестселлер из библиотеки ИЦАЭ Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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