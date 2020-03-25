Конькобежцы из Томской области вышли в финал всероссийских соревнований
В конькобежном центре «Коломна» более 100 лучших российских конькобежцев 11-13 лет участвовали в финале традиционных Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки». Томскую область представляли Алина Славкова и Даниил Бутенко, победители межрегионального этапа этих соревнований на дистанции 1000 метров и воспитанники северской ДЮСШ «Янтарь».
Юные спортсмены представляли 17 регионов страны – Алтайский, Красноярский, Пермский, Хабаровский края, Республику Коми, Вологодскую, Ивановскую, Иркутскую, Кировскую, Нижегородскую, Свердловскую, Тамбовскую, Томскую, Челябинскую, Московскую области, Санкт-Петербург и Москву.
Для выхода в финал участники прошли отбор на областном и региональном уровнях в зонах «Запад», «Центр», «Восток» и «Дальний Восток». В программу финальных соревнований вошли состязания на дистанциях 500 и 1000 м.
На дистанции 500 метров Алина заняла 13 место, на 1000 метров Даниил стал двенадцатым. В общекомандном зачете ребята заняли 12 место.
ИСТОЧНИК KP.RU