Конькобежцы из Томской области вышли в финал всероссийских соревнований

25 Март 2020 2020-03-25T12:27:34+03:00

Главное - никогда не падать духом Фото: из открытых источников

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В конькобежном центре «Коломна» более 100 лучших российских конькобежцев 11-13 лет участвовали в финале традиционных Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки». Томскую область представляли Алина Славкова и Даниил Бутенко, победители межрегионального этапа этих соревнований на дистанции 1000 метров и воспитанники северской ДЮСШ «Янтарь».

Юные спортсмены представляли 17 регионов страны – Алтайский, Красноярский, Пермский, Хабаровский края, Республику Коми, Вологодскую, Ивановскую, Иркутскую, Кировскую, Нижегородскую, Свердловскую, Тамбовскую, Томскую, Челябинскую, Московскую области, Санкт-Петербург и Москву.

Для выхода в финал участники прошли отбор на областном и региональном уровнях в зонах «Запад», «Центр», «Восток» и «Дальний Восток». В программу финальных соревнований вошли состязания на дистанциях 500 и 1000 м.

На дистанции 500 метров Алина заняла 13 место, на 1000 метров Даниил стал двенадцатым. В общекомандном зачете ребята заняли 12 место.

ИСТОЧНИК KP.RU