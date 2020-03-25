Гранты Фонда Потанина получат преподаватели Томского политеха

25 Март 2020 2020-03-25T11:29:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Три сотрудника Томского политехнического университета вошли в число победителей грантового конкурса для преподавателей магистратуры стипендиальной программы Владимира Потанина, сообщает пресс-служба вуза.

В список победителей из ТПУ вошли доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Александра Антонова, профессор отделения химической инженерии ТПУ Елена Ивашкина и профессор отделения социально-гуманитарных наук Наталия Колодий.

Гранты победителям в размере до 500 тысяч рублей предоставляются в четырех номинациях: новая магистерская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении.

Так, Наталия Колодий подавала заявку на разработку нового курса «Междисциплинарный подход в изучении умного города, ориентированного на человека (Human Smart Cities)». Кроме того, фонд также поддержал проект Елены Ивашкиной по разработке образовательной программы «Проектирование и моделирование установок подготовки и переработки нефти и газа».

ИСТОЧНИК KP.RU