Строительная отрасль Томской области в январе-феврале набрала темпы

25 Март 2020 2020-03-25T10:40:11+03:00

Томскстат: результаты строительной деятельности за первые два месяца 2020 года весьма благоприятны. Фото: из открытых источников

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Томскстат информирует: по итогам первых двух месяцев 2020 года в регионе наблюдался рост объема строительных работ. По предварительным данным, в январе-феврале он составил 6,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%.

Стабилен также ввод жилья: за январь-февраль его введено 22,9 тыс. кв. метров. В том числе, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, населением введено 2,4 тыс. кв. м жилья.

Без учета жилых домов, построенных на садоводческих участках, в Томской области введено 20,5 тыс. кв. м жилья (больше на 0,7%, чем за аналогичный период 2019 года). Предприятия построили 1,1 тыс. жилых «квадратов», тогда как в январе-феврале 2019 года они жилье не вводили. Населением построено 19,4 тыс. кв. м – это 94,6% всего введенного в области жилья.

Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 9,5 тыс. кв. метров. Наибольший объем жилищного строительства ожидаемо приходится на областной центр: в Томске введено 7,6 тыс. кв. м жилья - в 2,1 раза больше по сравнению тем же периодом 2019 года.

В сельской местности введено 13,5 тыс. кв. м жилья, из них населением – 12,4 тыс. Здесь в лидерах Томский район, где сдано 8,5 тыс. «квадратов», однако по сравнению с прошлым годом спад составил 31,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU