2020-03-25T10:27:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томской области на 25 марта нет новых подтвержденных случаев COVID-19

В Северске выписан первый пациент, госпитализированный ранее с подозрением на коронавирус
Алиса Селезнева
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Ситуация с коронавирусом остается в регионе стабильной.Ситуация с коронавирусом остается в регионе стабильной.Фото: из открытых источников
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На полдень 25 марта в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 28 человек- за минувшие сутки новых пациентов не госпитализировано.

- Первый выздоровевший пациент вчера выписан из инфекционного отделения в Северске. Ранее ему был поставлен диагноз ОРВИ. На сегодняшний день в Северске в отделении остаются семь человек, у всех отрицательные результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции. В Томске в инфекционном отделении больницы №3 находится 21 человек: у одного пациента диагноз коронавирус подтвержден 18 марта, у 17-ти пациентов ПЦР-тест отрицательный, у троих анализы отправлены на исследование. Все госпитализированные получают симптоматическое лечение. – сообщил журналистам заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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