2020-03-25T10:01:23+03:00
Общество

Гречки хватило всем! Спрос на продукты в томских магазинах вернулся к обычному уровню

Ритейлеры и местные производители смогли не допустить пустых полок
Алиса Селезнева
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Власти обещают,что дефицита продуктов из-за коронавируса в регионе не будет.Власти обещают,что дефицита продуктов из-за коронавируса в регионе не будет.Фото: из открытых источников
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В начале предыдущей недели во многих томских магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты длительного хранения: бакалею, консервацию, а также на туалетную бумагу.

- Все местные ритейлеры своевременно отреагировали на эту ситуацию и существенно увеличили поступление продуктов в магазины как из распределительных центров торговых сетей, так и напрямую от поставщиков. Крупные томские компании, которые перерабатывают мясо свинины и птицы, производят молочные продукты и муку, обслуживали заявки по поставке продуктов в магазины региона в приоритетном порядке. - сообщила начальник областного департамента потребительского рынка Наталия Забавнова, в Томской области. По ее словам, с 22 марта ситуация стабилизировалась, в настоящий момент покупательский спрос вернулся к своему обычному уровню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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