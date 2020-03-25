Гречки хватило всем! Спрос на продукты в томских магазинах вернулся к обычному уровню

25 Март 2020 2020-03-25T10:01:23+03:00

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В начале предыдущей недели во многих томских магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты длительного хранения: бакалею, консервацию, а также на туалетную бумагу.

- Все местные ритейлеры своевременно отреагировали на эту ситуацию и существенно увеличили поступление продуктов в магазины как из распределительных центров торговых сетей, так и напрямую от поставщиков. Крупные томские компании, которые перерабатывают мясо свинины и птицы, производят молочные продукты и муку, обслуживали заявки по поставке продуктов в магазины региона в приоритетном порядке. - сообщила начальник областного департамента потребительского рынка Наталия Забавнова, в Томской области. По ее словам, с 22 марта ситуация стабилизировалась, в настоящий момент покупательский спрос вернулся к своему обычному уровню.

ИСТОЧНИК KP.RU