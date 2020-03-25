В Томской области началось патрулирование береговых линий
В рамках ежегодной межведомственной акции «Безопасный лёд» в профилактических рейдах будут участвовать сотрудники МЧС, правоохранительных органов, представители местного самоуправления, волонтеры и представители общественных организаций.
- Всего в преддверии весеннего половодья патрулировать береговые линии водоемов в регионе будут 174 профилактические группы общей численностью более 500 человек. Специалисты областной комиссии по ЧС призывают жителей Томской области соблюдать осторожность вблизи водоемов и напоминают о запрете выхода на лед в данный период. Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо соблюдать нормы грузоподъёмности, строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед переправами». – говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.
Ранее сообщалось, что в этом году в зоне возможного подтопления могут оказаться 87 населенных пунктов Томской области с общим населением более 30 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU