В Томской области началось патрулирование береговых линий

25 Март 2020 2020-03-25T09:23:26+03:00

Предупреждающие знаки останавливают далеко не всех любителей прогуляться по тонкому льду. Фото: из открытых источников

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В рамках ежегодной межведомственной акции «Безопасный лёд» в профилактических рейдах будут участвовать сотрудники МЧС, правоохранительных органов, представители местного самоуправления, волонтеры и представители общественных организаций.

- Всего в преддверии весеннего половодья патрулировать береговые линии водоемов в регионе будут 174 профилактические группы общей численностью более 500 человек. Специалисты областной комиссии по ЧС призывают жителей Томской области соблюдать осторожность вблизи водоемов и напоминают о запрете выхода на лед в данный период. Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо соблюдать нормы грузоподъёмности, строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед переправами». – говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Ранее сообщалось, что в этом году в зоне возможного подтопления могут оказаться 87 населенных пунктов Томской области с общим населением более 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU