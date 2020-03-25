Около 20 тысяч томских семей получат пособия на детей от трех до семи лет

25 Март 2020 2020-03-25T08:53:01+03:00

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Губернатор Сергей Жвачкин поручил департаменту социальной защиты населения Томской области в максимально сжатые сроки разработать нормативные правовые акты о порядке и условиях получения новых государственных пособий семьям, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет.

Напомним, ежемесячные денежные выплаты установлены с 1 января 2020 года, и в соответствие с Указом Президента РФ , их получение должно начаться не позднее июля.

-В этом году размер ежемесячного пособия на одного ребенка превысит 6 тысяч рублей. В нашей области его будут получать более 20 тысяч семей, для которых такая поддержка станет хорошим подспорьем. — убежден глава региона.

Ранее сообщалось, что размер выплаты в 2020 году будет составлять 50% от величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе за II квартал прошлого года. Доход каждого члена семьи при этом не должен превышать прожиточного минимума на душу населения за этот же период.

То есть в этом году пособие в размере 6 088 рублей в месяц на одного ребенка в возрасте от трех до семи лет будут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 11 694 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU