2020-03-25T08:53:01+03:00
Общество

Около 20 тысяч томских семей получат пособия на детей от трех до семи лет

Размер ежемесячной выплаты превысит шесть тысяч рублей на каждого ребенка
Алиса Селезнева
Поделиться:
Новое пособие- хорошее подспорье для многих семей с детьми.Новое пособие- хорошее подспорье для многих семей с детьми.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Губернатор Сергей Жвачкин поручил департаменту социальной защиты населения Томской области в максимально сжатые сроки разработать нормативные правовые акты о порядке и условиях получения новых государственных пособий семьям, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет.

Напомним, ежемесячные денежные выплаты установлены с 1 января 2020 года, и в соответствие с Указом Президента РФ , их получение должно начаться не позднее июля.

-В этом году размер ежемесячного пособия на одного ребенка превысит 6 тысяч рублей. В нашей области его будут получать более 20 тысяч семей, для которых такая поддержка станет хорошим подспорьем. — убежден глава региона.

Ранее сообщалось, что размер выплаты в 2020 году будет составлять 50% от величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе за II квартал прошлого года. Доход каждого члена семьи при этом не должен превышать прожиточного минимума на душу населения за этот же период.

То есть в этом году пособие в размере 6 088 рублей в месяц на одного ребенка в возрасте от трех до семи лет будут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 11 694 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительная отрасль Томской области в январе-феврале набрала темпы
В Томской области на 25 марта нет новых подтвержденных случаев COVID-19
Гречки хватило всем! Спрос на продукты в томских магазинах вернулся к обычному уровню
В Томской области началось патрулирование береговых линий
Около 20 тысяч томских семей получат пособия на детей от трех до семи лет
Приставы взыскали долг в пользу томича, но направили деньги на содержание его ребенка
Томская область вводит меры поддержки малого и среднего бизнеса
Определены границы одного из первых русских острогов в Томской области
Новый вид мошенничества появился в Томской области
В Томском госуниверситете созданы собственные диссертационные советы
К акции #МыВместе может присоединиться каждый житель Томской области
Продукты на дом в Томской области начали доставлять почтальоны
Томичей просят помочь Варе Косовой справиться с онкологией
Депутаты: Томск достоин звания «Город трудовой доблести»
Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Томске
Томские биологи предлагают напустить на вирусы вайду
Томский «Праздник топора» становится песенным
Прокуратура выступила против строительства нового ТРЦ в Томске
В Томске приступают к ликвидации дефектов на дорогах с применением литых смесей
Томские проекты получили награды выставки «Учебная Сибирь – 2020»
Два томича избили насмерть мужчину, приревновав гостя к жене одного из них
Томские волонтеры наводят порядок на мемориальных комплексах города
Мэрия Томска переходит на дистанционное управление городом