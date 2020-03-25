2020-03-25T08:42:50+03:00
Общество

Приставы взыскали долг в пользу томича, но направили деньги на содержание его ребенка

Мужчина не хотел платить алименты и скрывался от кредиторов
Алиса Селезнева
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Обмануть приставов томичу не удалось.Обмануть приставов томичу не удалось.Фото: из открытых источников
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Сотрудники отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств взыскали в пользу жителя областного центра, положенную ему по решению суда компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. рублей.

- Чтобы получить деньги, гражданин предоставил приставам реквизиты счета, на который необходимо перечислить требуемую сумму, однако приставы выяснили, что счет принадлежит другому лицу. Служители закона проверили взыскателя по базе данных и установили, что тот сам является должником в другом отделе УФССП России по Томской области. Его долг по алиментам составляет 21 тыс. рублей, еще около 650 тыс. рублей приходится на кредитные займы. Иными словами, томич, не желая расставаться с компенсацией и понимая, что она пойдет на погашение долгов, решил временно отдать денежные средства третьему лицу, предоставив приставам его реквизиты. - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Однако замысел по сокрытию 120 тыс. рублей не удался: за счет взысканной компенсации служители закона полностью погасили долг на содержание ребенка, а оставшиеся средства направили кредитным организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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