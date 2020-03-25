2020-03-25T08:26:26+03:00
Экономика

Томская область вводит меры поддержки малого и среднего бизнеса

Предприниматели оказались в сложной ситуации из-за карантинных ограничений
Антонина Ленская
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Власти предлагают отсрочку платежей, предоставление микрозаймов и бесплатные консультации.Власти предлагают отсрочку платежей, предоставление микрозаймов и бесплатные консультации.Фото: из открытых источников
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В Томской области разработаны и введены меры поддержки бизнеса, оказавшегося в сложной экономической ситуации из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства открыта «горячая линия» по вопросам оказания мер поддержки. Телефон (3822) 901-000 (центр «Мой бизнес»).

Предусмотрены льготные микрозаймы по ставке от 6% годовых на сумму до 5 млн рублей для закупки сырья, материалов и оборудования, если они являются составной частью предпринимательской деятельности заявителя.

Для туристических агентств и организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, гостиниц, культуры и спорта, начинает действовать упрощенная и ускоренная процедура получения микрозаймов до 500 тыс. рублей по ставке 6% с гибким графиком погашения. Заявки на предоставление микрозайма можно подать удаленно, через цифровую платформу МСП, телефон (3822) 901-000 (центр «Мой бизнес»).

Бесплатные юридические консультации для туристических фирм, туроператоров и гостиниц предоставляет Юридическая клиника Томского государственного университета, телефон (3822) 783-578.

О федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса, турфирм и туроператоров информируют специалисты департамента экономики администрации Томской области по телефонам (3822) 716-743, 716-745.

Для предпринимателей в сфере туризма, физкультуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии до 30 апреля 2020 года продлен период взыскания задолженности по налогам и страховым взносам. Специальный выделенный адрес электронной почты ситуационного центра ФНС для обращений налогоплательщиков: SC.R7000@nalog.ru.

Вместе с ресурсоснабжающими организациями департамент экономики администрации Томской области прорабатывает возможность отсрочки коммунальных платежей для гостиниц; телефоны (3822) 716-743, 716-745.

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области работает над предоставлением отсрочки арендной платы до 2021 года за помещения, находящиеся в госсобственности. По вопросам заключения дополнительных соглашений к договорам аренды обращаться по телефону (3822) 468-632.

ИСТОЧНИК KP.RU

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