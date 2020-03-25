2020-03-25T08:06:18+03:00
Звезды

Определены границы одного из первых русских острогов в Томской области

На его территории обнаружено около 250 находок
Елена Реутова
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Объект очень ценен для историковОбъект очень ценен для историковФото: Пресс-служба администрации Томской области
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Региональный комитет по охране объектов культурного наследия утвердил границы и режим использования земель памятника археологии «Кетский острог» в Колпашевском районе. Новый статус позволит сохранить памятник, его культурный слой и сформировавшийся рельеф.

В прошлом году археологам ТГУ удалось установить точное месторасположение крепости. «Кетский острог» — второй обнаруженный в регионе русский острог. Первый находится на территории современного Томска.

- Для томской археологии это знаковое событие. Долгое время ученые не могли определить точного месторасположения «Кетского острога», — рассказала Елена Перетягина, председатель комитета, - обнаружение объекта позволит продвинуться в исследовании материальной культуры и образа жизни первых русских поселенцев Нарымского края.

Крепость, впервые заложенная в 1596 году, была перенесена на данное место в 1620-х годах. До этого здесь, предположительно, находилось поселение селькупов. Подтвердить эту версию ученые смогут после дополнительных полевых работ и изучения письменных источников.

На территории этого памятника археологии были обнаружены предметы быта селькупов и первых русских переселенцев — всего около 250 находок: топор, ножи, кресало, наконечники стрел, фрагменты керамической посуды. Все артефакты будут переданы в музей археологии ТГУ.

В период начального освоения Сибири происходило строительство первых русских острогов. Укрепленные пункты являлись форпостами и своеобразными маркерами продвижения на восток. Из письменных источников в Среднем Приобье известно более десятка острогов, основанных в XVII веке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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