Новый вид мошенничества появился в Томской области

25 Март 2020 2020-03-25T07:38:12+03:00

Схема обмана строится вокруг, якобы, полагающихся к выплате налоговых вычетов, для которых необходима оплата госпошлины

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Мошенники присылают на электронную почту потенциальной жертвы письмо с фальшивого адреса налоговой службы. В письме - ссылка, перейдя по которой предлагается зарегистрироваться на сайте несуществующего «департамента социального обеспечения». После ввода персональных данных система сообщает о положенной к выплате крупной сумме, для получения которой необходимо открыть личный социальный счет и оплатить «госпошлину» в размере 320 рублей.

Мошенники обещают перечисление всех накоплений и регулярное поступление социальных выплат прямо на карту. Для убедительности на сайте опубликованы положительные отзывы «благодарных пользователей». Однако после ввода банковских реквизитов злоумышленники списывают все имеющиеся на счете деньги.

- Если вам пришло электронное сообщение о том, что у вас накопилась большая сумма неиспользованных налоговых вычетов и эти деньги можно получить, уплатив госпошлину, не верьте, это мошенники, — сообщают в МВД.

Специалисты налоговой службы напоминают, что за предоставление любого из НДФЛ-вычетов госпошлина не взимается. Также ФНС России никогда не рассылает письма о неиспользованных выплатах.

ИСТОЧНИК KP.RU